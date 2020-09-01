حدث ليلًا.. زلزال بمقياس 7 ريختر يضرب سواحل شمال تشيلي.. الأوقاف توزع اليوم 20 طن لحوم في 6 محافظات

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي:
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.
تعرضت سواحل شمال تشيلي، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية عنيفة، وذلك على عمق 35 كيلومتر.
أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي اليوم الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : ( القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط ) ، بواقع (3) طن لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط) ، و (4) طن لمحافظتي (الغربية وكفر الشيخ ) . وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .
يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .
لم تتح الفرصة لميجان ماركل والأميرة ديانا للقاء أبدًا، لكن إحدى أكبر أمنيات "ديانا" قبل وفاتها، لها علاقة مفاجئة بـ"ميجان".
أعلنت شركة سامسونج أنها بدأت إنتاج أول ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت للهواتف المحمولة، حيث تعتبر أول ذاكرة في العالم تستخدم الجيل الثالث تم تصميمها من فئة 10 نانومتر (1z) استنادًا إلى تقنية EUV.
كشف استطلاع للرأي، أجري في بريطانيا، عن أن رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والذي عانى الحزب خلال رئاسته لخسارتين في انتخابات عامة- أفضل "رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا"، وذلك بنسبة 57.7 في المائة من الأصوات التي شاركت في استطلاع الرأي.
أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.
تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهاشتاج " #كمل_يا_سيسي ".