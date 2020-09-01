AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

حدث ليلًا.. زلزال بمقياس 7 ريختر يضرب سواحل شمال تشيلي.. الأوقاف توزع اليوم 20 طن لحوم في 6 محافظات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
 نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي: 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.

تعرضت سواحل شمال تشيلي، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية عنيفة، وذلك على عمق 35 كيلومتر. 

أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي اليوم  الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : ( القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط ) ، بواقع  (3) طن لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط) ، و (4) طن لمحافظتي (الغربية وكفر الشيخ ) .  وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .

لم تتح الفرصة لميجان ماركل والأميرة ديانا للقاء أبدًا، لكن إحدى أكبر أمنيات "ديانا" قبل وفاتها، لها علاقة مفاجئة بـ"ميجان".

أعلنت شركة سامسونج أنها بدأت إنتاج أول ذاكرة عشوائية من نوع  LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت للهواتف المحمولة، حيث تعتبر أول ذاكرة في العالم تستخدم الجيل الثالث تم تصميمها من فئة 10 نانومتر (1z) استنادًا إلى تقنية EUV.  

كشف استطلاع للرأي، أجري في بريطانيا، عن أن رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والذي عانى الحزب خلال رئاسته لخسارتين في انتخابات عامة- أفضل "رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا"، وذلك بنسبة 57.7 في المائة من الأصوات التي شاركت في استطلاع الرأي.

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهاشتاج " #كمل_يا_سيسي ".







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر بالقرب من سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 4.8 بمقياس ريختر يضرب جنوب إيران

بسعر منافس وبطارية عملاقة.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31s.. صور

أيهما أفضل.. مقارنة بين هاتفي سامسونج جلاكسي فولد و Galaxy Z Fold 2

أسرع ذاكرة عشوائية.. سامسونج تعلن عن LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت

ترشيحاتنا

تركيا ترسل مجموعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا.. صور

بإطلالة جديدة.. هنا الزاهد تنشر صورة لها برفقة زوجها

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر

أخبار الأهلي | الترجي التونسي يضم نجم يد الفريق.. السولية يغيب 14 يوما .. وفايلر يعيش أياما صعبة بسبب رمضان صبحي

التفاصيل الكاملة للقرار الملكي السعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط وموظفين بوزارة الدفاع للتحقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها