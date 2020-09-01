حدث ليلًا.. زلزال بمقياس 7 ريختر يضرب سواحل شمال تشيلي.. الأوقاف توزع اليوم 20 طن لحوم في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي اليوم الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : ( القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط ) ، بواقع (3) طن لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط) ، و (4) طن لمحافظتي (الغربية وكفر الشيخ ) . وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .

لم تتح الفرصة لميجان ماركل والأميرة ديانا للقاء أبدًا، لكن إحدى أكبر أمنيات "ديانا" قبل وفاتها، لها علاقة مفاجئة بـ"ميجان".





أسرع ذاكرة عشوائية.. سامسونج تعلن عن LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت أعلنت شركة سامسونج أنها بدأت إنتاج أول ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت للهواتف المحمولة، حيث تعتبر أول ذاكرة في العالم تستخدم الجيل الثالث تم تصميمها من فئة 10 نانومتر (1z) استنادًا إلى تقنية EUV.

