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أخبار البلد

من 9 صباحا.. المتاحف والمواقع الأثرية تبدأ استقبال الزائرين اليوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
يشهد اليوم الثلاثاء،استئناف نشاط السياحة الثقافية لتعود الى طبيعتها بضوابط صارمة، حيث تبدأ المتاحف والمواقع الأثرية استقبال الزائرين بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

ونستعرض أبرز الضوابط على النحو التالي:

أولًا: الأنشطة السياحية

التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

ثانيًا: ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف") 
•الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

•توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي. 
ثالثًا: المجموعات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية

•فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية (المفتوحة للزيارة) لاستقبال السائحين والمصريين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020.

•تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميًا قبل فتحها للزيارة.
•الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فردًا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

•التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

• قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين. 
• قياس درجة حرارة العاملين يوميًا (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).
• الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.
• وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

 100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).  
 10 – 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).
• التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد للموقع الأثرى أو المتحف الواحد.


رابعًا: الفنادق العائمة:

لا يسمح بتنظيم أية رحلات للفنادق العائمة النيلية قبل بداية أكتوبر 2020.

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