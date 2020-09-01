أمريكا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت الولايات المتحدة، 457 حالة وفاة و36,263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.





وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز أمس حاجز الـ 6 ملايين إصابة، حسب ما كشفت عنه بيانات موقع "وورلد ميتر".

وبذلك كسرت الولايات المتحدة حاجز الـ 6 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة 187841 حالة وفاة.



