رغم رحيله عن الفريق.. الهلال السعودي يكافئ كارلوس إدواردو

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، أن المكافأة المالية التي سيحصل عليها لاعبو فريق الهلال، بعد حسمهم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستشمل البرازيلي كارلوس إدواردو اللاعب الذي غادر الفريق قبل أيام إلى شباب أهلي دبي الإماراتي.





وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النادي ترى أن إدواردو أسهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال منافسات الدوري، واستطاع تسجيل 12 هدفًا في مرمى الفرق الأخرى.





وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى معايير وبنود اللوائح الداخلية، مفضلةً عدم الإفصاح عن مبلغ المكافأة رقميًّا.



