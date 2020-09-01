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رياضة

رغم رحيله عن الفريق.. الهلال السعودي يكافئ كارلوس إدواردو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، أن المكافأة المالية التي سيحصل عليها لاعبو فريق الهلال، بعد حسمهم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستشمل البرازيلي كارلوس إدواردو اللاعب الذي غادر الفريق قبل أيام إلى شباب أهلي دبي الإماراتي.

وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النادي ترى أن إدواردو أسهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال منافسات الدوري، واستطاع تسجيل 12 هدفًا في مرمى الفرق الأخرى.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى معايير وبنود اللوائح الداخلية، مفضلةً عدم الإفصاح عن مبلغ المكافأة رقميًّا. 

يذكر أن مكافأة الحصول على لقب الدوري تبلغ نحو 200 ألف ريال، يحصل عليها كل لاعب وفق معايير المشاركة مع الفريق في المباريات.
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