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أخبار العالم

السعودية على خطي السيسي.. إجراء مهم لاسترداد أراضي الدولة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
إزالة التعديات علي
إزالة التعديات علي الاراضي الحكومية في السعودية
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محمود نوفل
كشفت أمانة محافظة جدة السعودية، عن رفعها قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية دون امتلاك أي وثائق او صكوك تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي إلى الجهات المعنيية، لافتة الى أن القائمة شملت كل من اعتدى على الارض بداية من العام الجاري 2020.

وأوضحت صحيفة أنحاء السعودية، أن الأسماء التي تم رفعها الى الجهات المعنية قد استغلوا انشغال الجهات الحكومية بجائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ بداية العام الجاي.

ووفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة "محمد البقمي" فإن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية.

ونوه  إلى أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع.

وأكد أن لائحة الغرامات الخاص بالتعدي على أراضي الدولة تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.
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