الصحة العالمية: استراتيجية السويد لمكافحة كورونا يجب أن تحتذي بها الدول الأخرى

رأى المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد نابارو اليوم الثلاثاء أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، على المدى الطويل بمثابة النموذج الذي يجب أن تحتذي به الدول الأخرى.





وقال نابارو - في تصريحات له، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة"، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.





يذكر أن السلطات السويدية لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وحثت مواطنيها بضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.





وتجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السويد 87 ألفا، فيما توفى أكثر من 5.8 ألف شخص.