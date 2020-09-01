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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 -9 -2020 بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:39 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 - 9 - 2020، في القاهرة  والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى الرطوبة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37
 
الإسكندرية  الصغرى 26 والعظمى 32

مطروح  الصغرى 24 والعظمى 30
 
بورسعيد  الصغرى 27 والعظمى 32
 
دمياط  الصغرى 26 والعظمى 32
 
الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
 
السويس الصغرى 24 والعظمى 37
 
رفح الصغرى 23 والعظمى 32

طابا الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

أسيوط  الصغرى 24 والعظمى 39

الوادى الجديد  الصغرى 22 والعظمى 40

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