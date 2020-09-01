مشروع جبار.. محمد جاد: المنظومة الصحية بالأقصر تشمل 6 شرائح من المواطنين.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، من خلال منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي سيتم تفعيلها بمحافظة الأقصر، وتشمل 6 شرائح من المواطنين، ممن هم مسجلين ضمن مشروع تكافل وكرامة ومحدودي الدخل.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مشروع المنظومة الصحية بالأقصر "مشروع جبار"، وهو جزء من رؤية مصر 2030.





وتابع "جاد"، أن المنظومة تغطي كل المحافظات، ومصر تسير على على الطريق الصحيح من خلال التطور في المنظومة الصحية





ومن جانبه قالت الإعلامية رشا مجدي، إن المنظومة الصحية بالأقصر ستكون وفقا للجيل الثاني، في مجالات طب الأطفال والباطنة والنساء.