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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي: اتفاق السلام في السودان خطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان
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دعاء أبوهشيمة
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه الكبير باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بوساطة من جنوب السودان.

وووفقا لوسائل إعلام مختلفة، اعتبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صدر الليلة الماضية، أن "هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار".

وأعرب الحجرف عن أمنيته في أن يعم الأمن والسلام أنحاء جمهورية السودان كافة وتعزيز وحدته الوطنية.

وشدد الحجرف على أن مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالخرطوم.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، أمس الإثنين، بالأحرف الأولى على إتفاقية سلام جوبا، وقد تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.

وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لتحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي، الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلًا لجميع مكونات الشعب السوداني.
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