تراجع عن الاستعانة بحكام عرب.. اتحاد الكرة السعودي يصدم جهاد جريشة

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستعانة بحكام من مصر، والبحرين، والإمارات، لإدارة مباريات الجولتين الـ 29 والـ 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" اليوم، الثلاثاء.









وأكدت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذر لاتحادات الكرة المصري والبحريني والإماراتي عن عدم الاستعانة بحكامهم بعد تقديمه خطابات رسمية إليها الأسبوع الماضي.











وأرجعت المصادر ذاتها سبب الاعتذار إلى توفير اتحاد القدم طائرةً خاصة لنقل ثلاثة طواقم "تسعة حكام" من البرتغال، إضافة إلى طاقم من كرواتيا، وآخر من بولندا لقيادة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري.









وقادت طواقم حكام أجنبية جميع مباريات الجولة الماضية، التي اختتمت أمس الأول، الأحد، ما عدا مباراة التعاون والاتفاق التي قادها طاقم حكام سعودي بقيادة شكري الحنفوش.







