خبير هندسة طرق: مصر طورت البنية الأساسية للتنمية الشاملة.. فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن ما يحدث فى المشروع القومى للطرق له أهداف ضخمة جدًا وتصب فى التنمية الشاملة والأمن القومى للبلاد ودعم الاقتصاد المصرى.





وأضاف عقيل فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شبكة الطرق توفر جميع مناطق التنمية الجديدة سواء الإصلاح الزراعى أو التنمية السكانية وخلق مدن جديدة وربطها بالمدن الاساسية، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة و شبكة الطرق المتطورة تسهل حركة النقل بين المدن وتحل مشكلة المرور فى المدن.





وتابع أن شبكة الطرق الجديدة سهلت حركة البضائع ونقلها، منوهًا أنها تؤدى إلى رفع مستوى دخل المواطن وافادة الاقتصاد المصرى وتخلق أهدافا جديدة للتنمية.





وأشار إلى أن مصر حدث بها قفزة ضخمة جدًا فى شبكة الطرق وانتقلنا فى المستوى العالمى لجودة شبكة النقل لمراتب متقدمة، مؤكدًا أن مصر طورت البنية الأساسية للتنمية الشاملة.



