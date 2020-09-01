مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة ملغومة على طريق تكريت كركوك بـ العراق.. صور

أفادت وسائل إعلام عراقية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت كركوك صباح اليوم الثلاثاء.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل امرأة وجرح ثلاثة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بين تكريت - كركوك.
وذكر بيان للخلية حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن سيارة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك طريق تكريت - كركوك، مما أدى إلى مقتل امرأة وجرح ثلاثة".
ونشرت شبكة "السومرية نيوز" صورا تبين آثار انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت صباح اليوم، نقطة تفتيش في كركوك.