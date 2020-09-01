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أخبار العالم

2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل بدء الدراسة في 23 بلدة بسبب كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
إسرائيل تؤجل افتتاح
إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب كورونا
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سمر صالح
فتحت صباح اليوم المدارس في إسرائيل أبوابها لاستقبال جموع الطلاب في مستهل العام الدراسي الجديد وسط قيود وإجراءات مشددة وقاية من فيروس كورونا.

فيما اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2159 اصابة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ان نحو مليون واربعمائة الف تلميذ عادوا صباح اليوم الى مقاعد الدراسة بصورة جزئية بحسب الخطة التي بلورتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بشأن فيروس كورونا، الليلة الماضية، ارجاء افتتاح السنة الدراسية، الى بعد غد الخميس، على الاقل في 23 مدينة مصنفة باللون الأحمر لكثافة تفشي كورونا فيها.

كما لا تنتظم الدراسة في ثلاث عشرة مدرسة وروضة أطفال بسبب مرضى كورونا في صفوف الطواقم التعليمية العاملة فيها.

وقالت مصادر إعلامية ان الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بدون استثناء في مدينة القدس ستتجدد.


وأشارت بلدية الاحتلال في القدس الى انها اقامت ثمانية وأربعين صفا جديدا لروضات الأطفال في القدس الشرقية ودشنت مدرسة ابتدائية جديدة في كفر عقب.

ورغم ذلك، فقد جاء من جمعية "عير عاميم" والجمعية لحقوق المواطن ان جهاز التعليم العربي في المدينة لا يزال ينقصه ثلاثة الاف غرفة صفية وان هناك اكتظاظا شديدا في الصفوف القائمة.

كما يتبين من معطيات الجمعيتين ان هناك تحديا كبيرا بشأن التعليم عن بعد لعدم توفر الحواسيب لدى العديد من العائلات او بسبب سوء البنية التحتية للانترنت.
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