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فن

رامي صبري لـ متابعيه: لست مثاليًا لكنني نسخة محدودة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وعلق رامى صبرى على الصورة قائلا: "أنا لست مثاليًا لكنني نسخة محدودة".


وحققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 3 ملايين و647 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.


أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.


وتقول كلماتها: "لأ دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين".

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