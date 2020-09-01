رامي صبري لـ متابعيه: لست مثاليًا لكنني نسخة محدودة

نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وعلق رامى صبرى على الصورة قائلا: "أنا لست مثاليًا لكنني نسخة محدودة".





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وحققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 3 ملايين و647 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.









أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.





