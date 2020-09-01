بعد إخطارها بالضوابط.. عودة 90 % من المنشآت السياحية بالأقصر للعمل.. تفاصيل

أعلن محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بمحافظة الاقصر أنه جرى إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الأحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها.





ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية أعتبارًا من اليوم .

اقرأ أيضا : أيقونة مدافن وادي الملوك.. قصة مقبرة توت عنخ آمون أشهر ملوك العالم وأكد على الالتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات في حال استقبال السائحين ، وتم منح شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندق ثابت و 11 مطعم للتشغيل بنسبة أشغال 50 % .





مع الإلتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق وكذلك كافة قاعات المناسبات داخل الفنادق وخارجها ، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم استخدام الشيشة وذلك للحفاظ على التباعد الأجتماعى ، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم أخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية .





وأشار إلى أنه على أي منشأة سياحية ترغب في استقبال السياح، التقدم بطلب رسمي لغرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة للتأكد من مدى تطبيقها للمعاير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد– 19".

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ القصر بالتهنئة لكافة العاملين فى قطاع السياحة بعودة تشغيل حوالى 90 % من المنشأت السياحية ودوران عجلة العمل مؤكدًا على اهمية الالتزام بالضوابط العامة، والالتزام بما جاء بفحص الشركة المعتمدة، وأيضًا الالتزام بألا تزيد نسبة الإشغال الفندقي عن 50%.



