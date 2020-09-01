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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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توك شو

العليا لاسترداد الأراضي تعلن استمرار الموجة 16 لإزالة التعديات حتى 15 سبتمبر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:

"صدى البلد"
العليا لاسترداد الأراضي: استمرار الموجة الـ 16 لإزالة التعديات حتى 15 سبتمبر.

"الجمهورية" 
الصحة: 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة

"أخبار اليوم" 
وصول 22 عربة سكة حديد وروسية جديدة إلى ميناء الإسكندرية

"المصري اليوم"
15 سنة حق انتفاع ...الفرنسيون يعودون لإدارة الخط الثالث للمترو فى مصر

"اليوم السابع" 
إدارات المرور تعد ساعات العمل حتى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكتروني.. اليوم

"الوطن" 
صرف معاشات سبتمبر وعلاوات القطاع الخاص اليوم 

"الشروق"
مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية

"الأهرام"
الاتحاد السكندري يفوز على الاسماعيلي بثلاثية في الدوري

"سكاي نيوز بالعربية"

بيان ثلاثي بشأن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي للإمارات 

"الشرق الأوسط"
السعودية: إعفاء قائد القوات المشتركة وابنه نائب أمير الجوف وإحالتهما للتحقيق

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