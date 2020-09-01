انتحاري يفجر نفسه غرب العاصمة الليبية

قام شخص انتحاري بتفجير نفسه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في جزيرة دوران الغيران غرب العاصمة طرابلس؛ حسبما الإادت وسائل إعلام ليبية.





ووفقا لـ "ليبيا مباشر"، أكد مصدر أمني قيام انتحاري يستقل دراجة نارية قادم من شرق طرابلس بتفجير نفسه، صباح اليوم الثلاثاء، قرب بوابة الغيران بمدخل جنزور الشرقي.





وحتى الآن، لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا جراء الانفجار، أو عن هوية الانتحاري.





وفي سياق أخر، كشف تقرير أمريكي، أن تنظيم داعش، يستغل أزمة انتشار فيروس كورونا، ويعمل على إعادة رص صفوفه في كثير من الدول، بينها ليبيا وتونس.





وحذر التقرير الذي نشرته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، والذي وقّعه نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية والخبير في الجماعات الإرهابية، إيلان بيرمان، "من إدارة الظهر للخطر الإرهابي، الذي رجع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة".





واستدرك الخبير الأمريكي في التقرير: “شهدت علامات جديدة تظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال على قيد الحياة، بل يشكل خطرا، تزايد الهجمات التي تشنها العناصر التابعة لداعش في العراق والأنشطة التخريبية في المناطق السورية الخاضعة شكليا لسيطرة النظام السوري”.



