بدون ألم.. حيلة خارقة للتخلص من الشعر الزائد من الجذور

لـ ر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع "برايت سايد". هل تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لإزالة الشعر نهائيًا من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية الفعالة الآمنة لإزالة الشعر ، إليك وصفة سريعة ازإلة الشع ر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع "برايت سايد".





طريقة إزالة الشعر من الجذور:

1 موزة ناضجة









طريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطوات:



خذى موزة واهرسها لعمل عجينة.



واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.

مكونات:2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفانضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع وستخلصين من الشعر الزائد نهائيا.النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيدا لبشرة الوجه.