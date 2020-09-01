بدون ألم.. حيلة خارقة للتخلص من الشعر الزائد من الجذور

هل تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لإزالة الشعر نهائيًا من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية الفعالة الآمنة لإزالة الشعر، إليك وصفة سريعة لـ ازإلة الشعر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع "برايت سايد".
مكونات:
2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
1 موزة ناضجة
طريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطوات:
خذى موزة واهرسها لعمل عجينة.
واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.
ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع وستخلصين من الشعر الزائد نهائيا.
النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيدا لبشرة الوجه.