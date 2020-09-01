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أخبار العالم

بعد 3 أسابيع من إغلاقه.. بدء ضخ الوقود لـ غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
بدء ضخ الوقود لـ
بدء ضخ الوقود لـ غزة عبر معبر كرم أبو سالم
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سمر صالح
أعادت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، العمل بمعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، بعد إغلاقه لثلاثة أسابيع.

وبدأت شاحنات محملة بوقود محطة توليد كهرباء بالدخول للقطاع مع شاحنات أخرى محملة بغاز الطهي الذي منع ادخاله ايضا لقطاع غزة.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع لغزة ان العمل عاد للعمل كما كان قبل اغلاقه قبل ثلاثة أسابيع.

وأشارت في تصريح إلى أن جميع البضائع التي كانت تدخل مسبقا سمح بمرورها دون تغيير.

وجاء فتح المعبر بعد ساعات من إعلان حماس في غزة عن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة للعمل بعد توقفها بسبب نفاد الوقود.
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