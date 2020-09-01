ثالث يوم دراسة..السعودية تغلق مدرسة بسبب كورونا

كشفت صحيفة سعودية عن وجود إصابتين بفيروس كورونا المستجد، بمدرسة تابعة لمكتب تعليم غرب مكة المكرّمة،لافتة إلي أن إحداهما لقائد المدرسة، والأخرى لأحد المساعدين الإداريين.





وذكرت صحيفة القبس السعودية جميع العاملين في المرسة ينتظرون الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس من عدمه.





وألمحت الصحيفة السعودية أن مكتب التعليم بجنوب مكة المكرّمة قد أغلق مدرسة ابتدائية، أمس الأول، بعد تأكيد حالة مصابة لأحد الإداريين فيها حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف.





كما سجلت مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم وسط مكة المكرّمة ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أحدث ربكة بين صفوف الكادر الإداري.





وبيًنت الصحيفة أن العاملين من إداريين ونحوهم يرون ضرورة إغلاق أي مدرسة تشهد حالة مؤكّدة بفيروس كورونا، وسرعة تحرُّك مكاتب التعليم للتأكّد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.