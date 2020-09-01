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أخبار العالم

فوضى خارج البيت الأبيض.. واشنطن تفتح تحقيقا بشأن طائرة محملة بالبلطجية.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يحقق حاليًا في إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن أحد الحضور في المؤتمر سافر إلى واشنطن على متن طائرة من مدينة معينة، والتي كان على متنها بالكامل بلطجية يرتدون هذا الزي الغامق والزي الأسود مع العتاد. 

وأضاف الرئيس أن "أناسًا لم تسمع بهم من قبل، أناس في الظلمة" يمولون الكثير من أعمال العنف.

وأشار إلى أنه يعتقد أن الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، في الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، تم تمويلها من قبل "بعض الأغنياء الأغبياء للغاية"، موضحا أن منافسه الديموقراطي، جو بايدن، يستفيد من أشخاص لم تسمع بهم من قبل، أناس في الظل.

وردت المذيعة لورا أنجرام: ماذا يعني ذلك؟ هذا يبدو وكأنه نظرية المؤامرة، ليقول ترامب لها: "إنهم أناس في الشوارع.. أشخاص يسيطرون على الشوارع".

وعندما سئل عن التفاصيل، أجاب: "إن الأمر قيد التحقيق الآن"، بشأن تلك الطائرة والأشخاص العازمون على إحداث الفوضى.
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