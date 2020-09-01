يحتوي على 12 جناحا ومهبط لمروحية.. ظهور يخت أمير قطر في تركيا

وأثار هذا اليخت الجديد لأمير قطر غضب الكثيرين، نظرا لأن تميم دفع 300 مليون دولار لشراءه وإعادة بناءه، مما يعكس استمرار قطر فى استخدام أموالها لتجميل صورتها أمام العالم.

ويحتوي اليخت على 12 جناحا، ومسبحين، ومهبط لمروحية، وصالة ألعاب رياضية، وجاكوزي، ودار عرض سينمائي.



