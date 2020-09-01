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أخبار العالم

يحتوي على 12 جناحا ومهبط لمروحية.. ظهور يخت أمير قطر في تركيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
يخت لوسيل الخاص بتميم
يخت لوسيل الخاص بتميم
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شيماء مصطفى
استقر يخت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في ساحل مدينة بودروم السياحية في تركيا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن يخت "لوسيل"، رسا أمس الإثنين، في سواحل بودروم بولاية موجلا جنوب غربي تركيا.

وأثار هذا اليخت الجديد لأمير قطر غضب الكثيرين، نظرا لأن تميم دفع 300 مليون دولار لشراءه وإعادة بناءه، مما يعكس استمرار قطر فى استخدام أموالها لتجميل صورتها أمام العالم.

ويحتوي اليخت على 12 جناحا، ومسبحين، ومهبط لمروحية، وصالة ألعاب رياضية، وجاكوزي، ودار عرض سينمائي.

وتم تجهيز الجزء الداخلي من اليخت بأثاث مصنوع يدويا، بينما تتزين جدرانه بأعمال الرسامين المشهورين مثل بيكاسو وفان جونج.
يحتوي على 12 جناحا ومهبط لمروحية.. ظهور يخت أمير قطر في تركيا
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