التعليم العالي: مصر تسعى لأن تكون من المقاصد الدراسية على مستوى العالم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تطورا كبيرا في التعليم الجامعي، موضحًا ان ما تتحدث عنه الدولة من إنجاز في هذا المجال موجود بالفعل على أرض الواقع، معقبًا: "احنا بنقول للمواطن لا تسمع وشوف بعينيك".





وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن التطور في قطاع التعليم الجامعي هو على مستوى الكم والكيف سواء من إنشاء جامعات أهلية او حكومية او تكنولوجية الى جانب برامج تعليمية جديدة، والكيف يتمثل في وضع الجامعات المصرية ومقارنتها بأوضاع جامعات الدول المتقدمة.





واوضح ان هذا الارتقاء في نطاق التعليم هو أحد حقوق المواطن التي يجب ان يحصل عليها، لافتًا الى ان بالتعليم تستطع الدولة ان تتحرر وتتحرك الدولة من المحلية إلى العالمية بأبنائها.





واشار الى ان الدولة تسعى لان تكون واحدة من المقاصد الدراسية على مستوى العالم لجودة التعليم بها، معقبًا: "التعليم عندنا تكلفته أقل بكثير من البلدان الاخرى بالنسبة للاجانب"، ومن ثم يكون هناك سياحة علمية في الدولة المصرية.



