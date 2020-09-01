على الرغم من تدهور الأوضاع.. محلل سياسي: حزب الله يعيق اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي

قال الكاتب الصحفي ماهر مقلد، المتخصص في الشأن اللبناني ، إن الداخل اللبناني الحالي يعاني من مرارة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، وهي مؤلمة جدا، وبها خسائر اقتصادية واجتماعية، ناتجة عن انفجار مرفأ بيروت.









وأضاف الكاتب الصحفي ماهر مقلد، خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حزب الله يرفض دعم صندوق النقد الدولي لـ لبنان، مشيرا إلى أن علاقات لبنان الخارجية تضررت بسبب كورونا، مما أثر على السياحة اللبنانية.









وأشار "مقلد" إلى أن الداخل اللبناني والمجتمع الدولى يتوسم خيرا في تنصيب السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية ، على اعتبار خلفيته الخارجية القوية.









ولفت إلى أن منصب "أديب" من الممكن أن يساهم في مساعدات خارجية من فرنسا والولايات المتحدة، وهناك ترقب من الدول العربية لنهوض لبنان من جديد.