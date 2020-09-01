AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلباتنا كتير واهتموا بالفقراء.. رسائل موجهة إلى البرلمان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
مواطن مصري
مواطن مصري
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا في الشارع لسماع صوت المواطنين ورأيهم فى البرلمان المصري، تحت عنوان "سند للشعب".

وقال أحد المواطنين، إن البرلمان عليه أن يعتمد القوانين الخاصة التي تخدم المصلحة العامة للمواطن المصري، لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام أيضًا بقوانين النقابات والتشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام.

وأضاف مواطن آخر "أتمنى يكون في قرارات من البرلمان بتهتم أكثر بالمواطن البسيط والفقير".

"إحنا عندنا طلبات كتير أوي، والمفروض نركز على مصلحة المواطنين أكتر" ونوه بذلك أحد المصريين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: مبادرة السيسى لتشجيع المنتج المحلى تخدم المواطن وتنمى الاقتصاد

ترشيحاتنا

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

4 سيارات أوتوماتيك 2020 بأقل من 200 ألف جنيه

احذرها.. عادة كارثية تزيد وزنك أضعافا

بدون ألم.. حيلة خارقة للتخلص من الشعر الزائد من الجذور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بعد احتدام المواجهة .. تطور جديد في علاقة باشاغا بـ فايز السراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم