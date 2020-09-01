طلباتنا كتير واهتموا بالفقراء.. رسائل موجهة إلى البرلمان

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا في الشارع لسماع صوت المواطنين ورأيهم فى البرلمان المصري، تحت عنوان "سند للشعب".





وقال أحد المواطنين، إن البرلمان عليه أن يعتمد القوانين الخاصة التي تخدم المصلحة العامة للمواطن المصري، لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام أيضًا بقوانين النقابات والتشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام.





وأضاف مواطن آخر "أتمنى يكون في قرارات من البرلمان بتهتم أكثر بالمواطن البسيط والفقير".





"إحنا عندنا طلبات كتير أوي، والمفروض نركز على مصلحة المواطنين أكتر" ونوه بذلك أحد المصريين.



