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محلل سياسي: زيارة ماكرون لـ منزل فيروز رسالة مهمة بالغة التأثير.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
الكاتب الصحفي ماهر
الكاتب الصحفي ماهر مقلد
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نورهان رأفت
أوضح الكاتب الصحفي ماهر مقلد ، الكاتب المتخصص في الشأن اللبناني ، أن زيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" لمنزل الفنانة فيروز ، رسالة مهمة بالغة التأثير ، مع ذكرى مرور 100 عام على قيام دولة لبنان .

وأضاف الكاتب الصحفي ماهر مقلد ، خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن فيروز هي رمز للوحدة ، والفنانة الوحيدة التي تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ، ولا تنحاز لأي موقف سياسي .

وأشار "مقلد" ، إلى أن فيروز غضبت من ابنها عندما أعلن أنها منحازة لـ حسن نصر الله وحزب الله ، نظرا لأن فيروز تعتبر نفسها لكل لبنان ، وليست لطائفة معينة .

وأوضح "مقلد" ، أن ماكرون منح فيروز وسام الشرف الثالث من لبنان ، مما يعبر عن مكانتها ، وهي تعيش داخل الأبواب المغلقة ، وتعمل للفن فقط .

وأكمل " مقلد " ، إن جميع اللبنانيين إذا عملوا بـ سياسية فيروز المتعادلة ، ستصبح بيروت رمز الابداع في العالم ، نظرا لأن لبنان مشهورة بالابداع.

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