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أخبار العالم

مصطفى بكري: أردوغان يأمر عملاءه بالتوقف عن العبث.. والشعب الليبي لن يفرط في أرضه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلن الاعلامي مصطفى بكري عن مقتل ثلاثة من العناصر الارهابية المرتزقة في طرابلس .

وكتب " مصطفي بكرى "،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " مقتل ثلاثة من المرتزقه الارهابيين السوريين برصاص مجهولين في طرابلس ، المقاومة الشعبيه بدأت ، وماحدث هو البدايه ، الشعب الليبي لن يقبل بالتفريط في سيادته وأرضه ، المقاومة حق شرعي للرد علي المحتلين الذين عاثوا في البلاد فسادا " .

وتابع : " أردوغان يأمر عملاءه السراج وباشاآغا بالتوقف عن العبث ، المعلومات تقول إن السراج سيتراجع في قراره بعزل وزير داخليته ، وباشا آغا سيخرس ويغض النظر عن فساد السراج باعتباره جزء من ذات المنظومه ، إنه خلاف حدث تحت عباءة أردوغان ، ولذلك جاءت التعليمات من إستنبول ، كش ملك " . 



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