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فن

جيهان خليل تشارك جمهورها بصورة لها ..شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة جيهان خليل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

عنيكى فيها حزن ليه - قمر - مشاء الله


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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.


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