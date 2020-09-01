أخبار السعودية اليوم: أجواء حارة ورطوبة وأمطار.. إغلاق مدرسة بسبب كورونا في ثالث يوم دراسة.. والمملكة تبدأ إجراءً مهما لاسترداد أراضي الدولة

أجواء حارة ورطوبة وأمطار في السعودية

السعودية تبدأ إجراءً مهما لاسترداد أراضي الدولة

السعودية تغلق مدرسة بسبب كورونا في ثالث يوم دراسة









توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساسًا بأن الحرارة أعلى مما هي.









وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم، الثلاثاء، وليلة الأربعاء أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية".













وذكر عبر "تويتر" قائلا: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي".









وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.









كما أفاد التقرير السعودي بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق: جازان، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.









وكشفت صحيفة سعودية عن وجود إصابتين بفيروس كورونا المستجد، بمدرسة تابعة لمكتب تعليم غرب مكة المكرّمة، لافتة إلى أن إحداهما لقائد المدرسة، والأخرى لأحد المساعدين الإداريين.









وذكرت صحيفة "القبس" السعودية جميع العاملين في المرسة ينتظرون الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس من عدمه.









وألمحت الصحيفة السعودية إلى أن مكتب التعليم بجنوب مكة المكرّمة قد أغلق مدرسة ابتدائية، أمس الأول، بعد تأكيد حالة مصابة لأحد الإداريين فيها حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف.









كما سجلت مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم وسط مكة المكرّمة ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أحدث ربكة بين صفوف الكادر الإداري.









وبيًنت الصحيفة أن العاملين من إداريين ونحوهم يرون ضرورة إغلاق أي مدرسة تشهد حالة مؤكّدة بفيروس كورونا، وسرعة تحرُّك مكاتب التعليم للتأكّد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.









وكشفت أمانة محافظة جدة السعودية، عن رفعها قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية دون امتلاك أي وثائق أو صكوك تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي إلى الجهات المعنية، لافتة إلى أن القائمة شملت كل من اعتدى على الارض بداية من العام الجاري 2020.









وأوضحت صحيفة "أنحاء" السعودية، أن الأسماء التي تم رفعها إلى الجهات المعنية قد استغلوا انشغال الجهات الحكومية بجائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ بداية العام الجاي.









ووفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة "محمد البقمي"، فإن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية.









ونوه إلى أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع.









وأكد أن لائحة الغرامات الخاص بالتعدي على أراضي الدولة تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.