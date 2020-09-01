برلماني: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يوفر أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن الدولة المصرية تُولى الأشخاص من ذوي الإعاقة اهتماما خاصا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وحرصت على تقديم كل سبل الدعم لحمايتهم ومساعدتهم على العمل والابتكار وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، لم يقتصر الأمر على الدعم المعنوي ولكن تم تعديل القوانين من أجل ضمان تنفيذ حقوقهم بصورة متكاملة.





وأشاد مشهور بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية دوره في توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوى الإعاقة.



