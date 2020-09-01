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تعليم

عبد الغني يناقش مع عمداء فرع البنات بجامعة الأزهر استعدادات بدء العام الدراسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
عقد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع البنات،  والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا؛  اجتماعًا  اليوم ضم عميدات وعمداء  كليات الفرع بالقاهرة، إضافة إلى بعض عمداء كليات الأقاليم، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكليات فرع البنات بجامعة الأزهر كافة، والاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للفرق النهائية(التصفية)، والمقرر  لها أن تجرى  في 10 من أكتوبر القادم.

تناول اللقاء استعداد الكليات وجاهزيتها  لبدء امتحانات الدور الثاني للفرق النهائية، والتي سوف تبدأ في 10 من أكتوبر القادم  2020م.
     
كما تناول الاجتماع أيضًا  تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها  الكليات منذ بداية جائحة فيروس كورونا منتصف مارس الماضي.
      
واسْتُعْرِضَ خلال اللقاء الإجراءات الاحترازية اللازمة التي قامت بها الكليات؛ من رش وتطهير وتعقيم، وقد تم توجيه الشكر للقوات المسلحة؛ لجهودها خلال تلك الظروف، كما أُلقِي الضوء على التجارب الناجحة ببعض الكليات، والتي قامت بعمل منصات تعليمية للتواصل مع الطالبات، بجانب تقييم  تجربة إجراء الامتحانات on line لبعض الكليات، مثل: الطب البشري، والصيدلة، والعلوم، وباقي كليات فرع البنات.

وأشاد المجتمعون بهذه التجربة الناجحة، والتي عكست قدرة جامعة الأزهر على  مجابهة التحديات والصعاب والتغلب عليها واجتيازها بنجاح منقطع النظير.

وفي نهاية اللقاء تم مناقشة احتياجات الكليات في ضوء تعليمات  الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بالتأكيد على جاهزية جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ في 17 من أكتوبر القادم.
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