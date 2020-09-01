لتخفيف الأعباء عن عملائه.. البنك العربي الأفريقي الدولي يطلق خدمة صرف الراتب مقدما.. خدمات

أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي،خدمة "صرف الراتب مقدماَ" لجميع عملاء خدمة دفع المرتبات الخاصة، التي تمكن عملائه من تلبية احتياجاتهم الطارئة وغير المتوقعة وتخفيف أعبائهم المالية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.





وتتيح خدمة "صرف الراتب مقدماَ" إمكانية الحصول على تسهيل يصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل بحد أدنى 1,000 جنيه مصري وحد أقصى 100,000 جنيه مصري بدون فائدة وبدون رسوم سداد أو إلغاء مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل شهرياّ.، وبإمكان العميل سحب الرصيد مباشرة منشبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنكعلى أن يتم سداد المبلغ تلقائيًا من مرتب العميل للشهر التالي مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة اخري في حالة عدم طلب إلغاء الخدمة.

وتأتى تلك الخدمة في إطار حزمة من مختلف الخدمات المصممة خصيصًا لتسهيل الأعباء على عملاء البنك العربي الافريقي الدولي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنها على سبيل المثال، المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتأجيل أقساط وديون العملاء التي توافقت مع الظروف الاقتصادية وحدت من خسائر أصحاب الأعمال والموظفين المتضررين في كافة القطاعات.

وقالت رانيا إلهامي، مدير إدارة تطوير منتجات التجزئة المصرفية "إن البنك يسعى باستمرار إلى تطوير المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات العملاء ولا يقتصر ذلك على البحث المتواصل عن حلول لاحتياجات العملاء المختلفة و إنما يهدف لإيجاد قيمة مضافة يقدمها البنك دائمًا لتوفير الخدمات والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات."