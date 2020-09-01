100 زائر كل ساعة والكمامات إجباري..مسئول بالآثار: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية مع عودة فتح المتاحف اليوم

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه مع بدء عودة الزيارات للمتاحف والمواقع الاثرية، اليوم الثلاثاء، تم التشديد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والضوابط الموضوعة من قبل وزارة السياحة والأثار.





وأكد عثمان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ابرز الإجراءات الوقائية، هي الالتزام بالتباعد وعدم وجود اعداد كبيرة داخل أماكن العرض بالمتاحف ، والالتزام بلبس الكمامات ، وتنفيذ عمليات التعقيم قبل الفتح للمواقع .









وأشار رئيس قطاع المتاحف ، الى الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فردًا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، بالااضفة الى 100 زائر فى الساعة داخل المتحف ،باستثناء متحف التحرير 200 زائر.



