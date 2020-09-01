معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الثانية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمعامل جامعة مطروح .









وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل الطلاب رغباتهم، تحت إشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا خلال أيام التنسيق.





وشدد النجار على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، ومراعاة التباعد الاجتماعي.





جدير بالذكر أن أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، تستمر حتى مساء السبت الموافق الخامس من سبتمبر، ولمدة خمسة أيام، وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:

أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.