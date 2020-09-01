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رياضة

وزير الرياضة: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرًا لاستضافة كأس العالم لليد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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محمود أحمد
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تحدت كل الصعوبات في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، خاصة في عامل الوقت في ظل الظروف التي عانت منها جميع الدول في العالم أجمع.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم كل الدعم من أجل استضافة مصر للبطولة والتأكيد على كل قدرة مصر فى تنظيم كل البطولات العالمية.

كما أشار وزير الرياضة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قدم دعم كبير وكان حاضرا النهائي فى النسخة السابقة بألمانيا كما أنه يرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالإضافة إلى عضوية ١٨ وزيرا وهو ما يؤكد على نجاح مصر والدعم الكبير الذي تلقاه البطولة

ويكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ إلى ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية. 

وفي ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق. على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ٣٢ المشاركة في المونديال.  

على صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة على أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا، ورغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال إلا أن منتخبنا يحظى بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.
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