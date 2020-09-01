وزير الرياضة: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرًا لاستضافة كأس العالم لليد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تحدت كل الصعوبات في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، خاصة في عامل الوقت في ظل الظروف التي عانت منها جميع الدول في العالم أجمع.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم كل الدعم من أجل استضافة مصر للبطولة والتأكيد على كل قدرة مصر فى تنظيم كل البطولات العالمية.
كما أشار وزير الرياضة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قدم دعم كبير وكان حاضرا النهائي فى النسخة السابقة بألمانيا كما أنه يرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالإضافة إلى عضوية ١٨ وزيرا وهو ما يؤكد على نجاح مصر والدعم الكبير الذي تلقاه البطولة
ويكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ إلى ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وفي ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق. على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ٣٢ المشاركة في المونديال.
على صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة على أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا، ورغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال إلا أن منتخبنا يحظى بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.