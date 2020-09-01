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أخبار البلد

"تعليم مستقبل وطن" تكرم طالبتين من أوائل الثانوية العامة .. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
د.وليد خضراوي لدى
د.وليد خضراوي لدى احتفاله بالطالبتين
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حسين محمد
كرمت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، نموذجين من المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، من شبرا الخيمة الطالبة، ردينه سعد، والطالبة شروق شعبان.


جاء ذلك حرصا علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإيمانًا بأهمية تشجيع النماذج البارزة في مجال التعليم وترسيخا وتأكيدا لإرساء نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في بناء الدولة.


وقال الدكتور وليد خضراوي أمين التعليم بحزب مستقبل وطن، إن الطالبتين ومثلهما من اوائل الثانوية العامة في مصر مثال يحتذى به بين الشباب في التغلب علي جميع الصعوبات والتمكن من استثمار امكانياتهم بشتى الطرق، خاصة وأن من ضمن المكرمين مكفوفون تحدوا ما لا يتحداه أحد في الحرمان من أعظم وأوضح النعم وعماد التعليم لا يقام إلا بها كضلع أساسي ألا وهي نعمة البصر.
  

واضاف، نتمني ان تتصدر الفتاتان المكرمتان الأوليان على الجمهورية وإحداهما حازت على المرتبة الأولى "مكفوفين"، المشهد وتكونا قدوة للجيل الصاعد بما لديهما من أمل وتحدٍ لإثبات الذات دائما.


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