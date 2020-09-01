البدناء أكثر عرضة لـ كورونا.. حيل ومشروب مجرب لتحويل جسمك لـ ماكينة حرق دهون

دراسة .. البدناء أكثر عر ضة لكورونا تعرف كيف تتخلص من وزنك



بـ ريجيم مجرب ومشروب خارق.. تخلصى من كابوس الكرش

حيل مجربة لنحت قوامك وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون



أكدت دراسة سعودية حديثة أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بفيروس كورونا وأصحاب الوزن الزائد "السمنة المفرطة"، حيث تسبب زيادة نسبة خطر الإصابة بالفيروس وكذلك تهدد حياة المصاب بالوفاة وعدم النجاة من كوفيد 19.إذا كنت من المصابين بالسمنة إليك تعديلات بسيطة يمكن إدخالها لنظامك الغذائى ورجيم ومشروب مجرب لإنقاص الوزن



لمعرفة أثر السمنة فى الإصابة بفيروس كورونا أ جرت الأمانة العامة للمجلس الصحى السعودى بتعاون علمى مشترك مع البنك الدولى، دراسة عالمية مكثفة وأكدت نتائج الدراسة أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة 47 % .

كما أشارت نتائج الدراسة الحديثة أن البدناء أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 48%.

حيل لحرق الدهون

على الجانب الاخر يساعد إدخال العديد من التعديلات على نظامك الغذائى فى تخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود إليك حيل سريعه يمكنك تطبيقها يقدمها موقع " هيلث لاين" للتخلص من دهون البطن فى لمح البصر يعيدا عن طريقة تخسيس البطن التى كنت تتبعينها دون جدوى.



التوقف عن تناول السكر

طريقة تخسيس البطن المثالية هى التوقف عن المشروبات المحلاة بالسكرلذا حاولى تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي و التخلص من المشروبات السكرية.

التقليل من الكربوهيدرات

التقليل من الكربوهيدرات والاكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن.

تناول البروتينات بدون دهون



لا يمكن أن يساعدك البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على تجنب اكتساب الوزن وقد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل دهون البطن. أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.



الإكثار من الألياف



تعد أفضل طريقة للحصول على المزيد من الألياف هي تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة. تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا جيدًا ، وكذلك بعض الحبوب ، مثل الشوفان الكامل.

يمكنك أيضًا تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan . هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة ، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.







