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تتميز بالتهوية الجيدة.. السكة الحديد: الـ1300 عربة جديدة ستغطي ربوع الجمهورية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:45 م
هيئة السكة الحديد
هيئة السكة الحديد
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هاجر إبراهيم
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، إن الهيئة ستتسلم اليوم، الثلاثاء، الجزء الثاني من الدفعة الثانية من عربات القطار الواردة من الشركة المجرية الروسية، مشيرًا إلى أن عددها يصل إلى 22 عربة بإجمالي 68 عربة.


وأضاف "رسلان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن أول دفعة وصلت كانت 500 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية، وتتميز بأنها ذات 88 مقعدا وبها لوح كهرباء داخل كل عربة يوضح شكل منظومة التشغيل.


وأوضح أن العربات الجديدة تتميز بالتهوية الجيدة والإنارة الواضحة طبقا لأحدث الأنظمة، لافتا إلى أن هناك كرسيا فى بداية العربة، والذى سيتم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة.


وأشار إلى الخطوط الرئيسية للعربات الجديدة، ومنها خط القاهرة الإسكندرية، والقاهرة أسوان، ثم بعد ذلك سيتم عمل خط القاهرة المنصورة دمياط، والقاهرة بنها الإسماعيلية بور سعيد، ثم الخطوط الفرعية تباعا.


وأفاد بأنه من المخطط أن الـ1300 عربة ستغطي هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك فريق عمل من المهندسين والفنيين يأخذون دورات تدريبية من الشركة الروسية الموجودة فى مصر حاليا، وبعد انتهاء أزمة كورونا سيتم إرسالهم إلى أوروبا لأخذ الدورات هناك.
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