أبرزها الكابتشينو والحلاوة الطحينية.. 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية

قررت وزارة التموين، إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم، الثلاثاء 1 -9-2020.
ويستعرض "صدى البلد" السلع الجديدة وأسعارها على النحو التالي:
كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات
علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات
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كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه
ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه
بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه
كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه
علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6.2 شهر، و5.4 شهر للزيت، و4.7 للأرز.
وأوضح أن هناك اكتفاءً ذاتيا من المنتج المصري للدواجن، فضلا عن عقود لحوم مع السودان ودول أخرى لمدة 3 سنوات، مؤكدا أنه لم يحدث زيادة حقيقية في الأسعار منذ 3 سنوات.