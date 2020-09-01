أبرزها الكابتشينو والحلاوة الطحينية.. 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية

قررت وزارة التموين، إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم، الثلاثاء 1 -9-2020.











ويستعرض "صدى البلد" السلع الجديدة وأسعارها على النحو التالي:





كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات





علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات









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كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه





ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه





بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه





كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه





علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه









وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6.2 شهر، و5.4 شهر للزيت، و4.7 للأرز.







