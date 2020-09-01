AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة البرلمان: رؤية السيسي كانت ثاقبة في تعاون مصر مع شركة إيني الإيطالية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:40 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.


ووصف "السويدى" فى بيان اليوم، الثلاثاء، رؤية الرئيس السيسى بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بالثاقبة والناجحة، خاصة أن تعاون مصر مع شركة إينى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في العديد من الافتتاحات للحقول في مجال النفط، ما جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة موجها تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه ونجاحه فى أن يجعل لمصر ولأول مرة فى التاريخ الحديث مكانتها الحقيقية في مجال النفط وإنتاج النفط لدرجة أن مصر لأول مرة فى تاريخها تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.


وقال النائب طلعت السويدى إن شركة "إينى" تستحق إشادة الرئيس السيسى بها وبمسيرة التعاون المثمر معها ودعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذًا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهًا بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني" وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.


ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير لرئيس شركة "إيني" على تصريحاته التى أعرب فيها عن خالص التقدير والعرفان للرئيس السيسى على موقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، وإشادته في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر من استمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها وتأكيده على أن مصر تعد شريكًا هامًا لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضًا البحر الأحمر.


كما وجه النائب طلعت السويدى تحية قلبية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع القيادات ورؤساء الشركات والهيئات والقطاعات التابعة لهذا القطاع الواعد، مؤكدا أن قطاع البترول كان واحدا من أنجح القطاعات الذى تعامل باحترافية مع فيروس كورونا ولم يتوقف يوما عن العمل وواصل رجاله الأوفياء والمخلصون العمل ليلا ونهارا، وهو ما كان له آثاره الإيجابية الكبيرة على توفير جميع المنتجات البترولية لدرجة أنه والحمد لله لم تحدث أى أزمات فى أى منتج من المنتجات البترولية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي صاحب الفضل الأول.. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول في 6 سنوات

غدا.. طاقة البرلمان تناقش 6 مشروعات قوانين للتعاقد مع شركات البترول

طاقة البرلمان تناقش 6 مشروعات قوانين للتعاقد مع شركات البترول

طاقة البرلمان: توقيع 12 اتفاقية مع كبرى الشركات للتنقيب عن البترول والغاز إنجاز جديد لمصر

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار

بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق

أخبار الرياضة| نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى.. وإبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. وإصابة أداما تراوري بـ كورونا

برشلونة يفاجئ ميسي بعقد جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور