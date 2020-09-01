طاقة البرلمان: رؤية السيسي كانت ثاقبة في تعاون مصر مع شركة إيني الإيطالية

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.









ووصف "السويدى" فى بيان اليوم، الثلاثاء، رؤية الرئيس السيسى بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بالثاقبة والناجحة، خاصة أن تعاون مصر مع شركة إينى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في العديد من الافتتاحات للحقول في مجال النفط، ما جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة موجها تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه ونجاحه فى أن يجعل لمصر ولأول مرة فى التاريخ الحديث مكانتها الحقيقية في مجال النفط وإنتاج النفط لدرجة أن مصر لأول مرة فى تاريخها تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.









وقال النائب طلعت السويدى إن شركة "إينى" تستحق إشادة الرئيس السيسى بها وبمسيرة التعاون المثمر معها ودعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذًا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهًا بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني" وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.









ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير لرئيس شركة "إيني" على تصريحاته التى أعرب فيها عن خالص التقدير والعرفان للرئيس السيسى على موقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، وإشادته في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر من استمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها وتأكيده على أن مصر تعد شريكًا هامًا لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضًا البحر الأحمر.







