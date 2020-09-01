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اقتصاد

الفاصوليا والمانجو العويس الأغلى.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 1-9-2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:10 م
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث ببوابة سوق العبور.

حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.50 جنيه.  

وتراوح كيلو البطاطس من 1.50 جنيه إلى 3 جنيهات والبصل من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

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وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 25 إلى 31 جنيها وتعد هى النوع الأغلى بين الخضروات، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 3.75 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5.50 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه. 

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3.75 لـ6 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 و12 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.25 إلى 2.75 جنيه والباذنجان البلدي 1.25 إلى 3 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.25 إلى 2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها والجريب فروت بسعر 12 جنيها والعنب البناتي الأحمر يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.
 
وسجل سعر التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7.50 جنيه والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها وهى الأعلى سعرا بين أنواع الفاكهة، والمانجو الهندي بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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