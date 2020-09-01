عودة افتتاح متحف سوهاج القومي بعد التوقف 5 أشهر إثر أزمة كورونا

لعبت سوهاج دورًا بارزًا في التاريخ المصري القديم وإليها يُنتسب أغلب الظن أولئك الحكام العظام الذين قاموا بتوحيد قطري مصر شمالًا وجنوبًا وكان آخرهم الملك نعرمر.





كما أقام بعض ملوك الأسرتين الأولى والثانية مقابرهم في أبيدوس، وعثر على مقابر لبعض ملوك الأسرة الثالثة عشر، حيث عُثر على مقبرة الملك سوبك حتب الأول.





واليوم هو بداية عودة افتتاح متحف سوهاج القومي بعد غلق المتاحف، إثر أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد منذ منتصف شهر مارس الماضي.





ورحب عبداللطيف الريس، وكيل متحف سوهاج القومي، بالزائرين للمتحف، مُشيرًا إلى أن الكثير من السائحين ينتظرون افتتاح المتحف لزيارته، خاصة أن وزير السياحة والآثار عقد العديد من الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع وزراء السياحة بالدول الأخرى لتنشيطها في مصر عقب العودة مرة أخرى.





كما أكد أنه أشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة سوهاج لوقاية السائحين من العدوى المُنتشرة.





وأوضح "الرئيس" أنه تم تخفيض تذاكر دخول السائحين للمتحف بنسبة 50 %، كما تقرر أن يكون 5% فقط إن كان عدد الأجانب كبيرًا جدًا، مُناشدًا المواطنين بدعم مصر بزيارتهم مع عائلتهم وأصدقاءهم للأماكن الأثرية، وذلك لتنشيط السياحة ببلادهم.





يُذكر أن متحف سوهاج القومي، يقع على مساحة 8700 متر مربع، ويضم 6 قاعات للعرض ونحو ألف قطعة أثرية وهذه القطع الأثرية ما بين مومياوات وتوابيت خشبية وتماثيل وأحجار ثقيلة وعُملات ذهبية وبرونزية وقطع أثرية صغيرة ثمينة، بالإضافة لساحة كبيرة بينهما، وسيغطيها هرم مُمثلا فى تمثال لرمسيس الثانى الضخم.



