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رياضة

صحيفة إسبانية: مانشستر سيتي سيتعاقد مع ميسي في حالة واحدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:37 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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مجدي سلامة
أكدت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في حالة رحيله عن الفريق بشكل مجاني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن مسؤولي النادي الإنجليزي (مانشستر سيتي) قد راجعوا الموقف الإقتصادي ووجدوا أن قيمة التعاقد مع ميسي كبيرة للغاية وأنه من الصعب دفع هذا المبلغ وأن النادي لن يتعاقد معه إلا في رحيله بشكل مجاني.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ميسي وفريق برشلونة حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي للاعب 700 مليون يورو وهو رقم ضخم من الصعب على أي فريق تحمله.

وفي سياق اخر قالت صحيفة راديو كتالونيا أن جوارديولا مدرب فريق السيتيزن قال لميسي عبر مكالمة هاتفية أنه من الأفضل بقاء اللاعب في فريق برشلونة حتى الإعتزال.

ويذكر أن ميسي لم يحضر أول حصة تدريبية له مع الفريق من أجل الإستعداد للموسم الجديد ومن المنتظر أن يجتمع والده مع إدارة برشلونة لحسم موقفه في الأيام القليلة القادمة.
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