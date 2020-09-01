وزارة الري تواصل حملات ضبط التعديات على جميع المجاري المائية.. إزالة 278,616 ألف مخالفة على نهر النيل منذ 2015.. والبحيرة الأعلى

الرى:

إزالة 278,616 ألف مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

تنفيذ 2564 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال شهر أغسطس

محافظة البحيرة الأعلى خلال الشهر بواقع 920 إزالة







تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 278,616 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 2564 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر أغسطس، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 472 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1784 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 308 إزالات على منافع الصرف.





وفي هذا الصدد، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ ٤٧٢ إزالة من بداية شهر أغسطس ٢٠٢٠ وحتى تاريخه شملت ٤٣ إزالة بمحافظة القاهرة، و١٣ إزالة بمحافظة الجيزة، و٦٤ إزالة بمحافظة الغربية، و٦٠ إزالة بمحافظة المنوفية، و٤٠ إزالة بمحافظة البحيرة، و٣٠ إزالة بمحافظة كفر الشيخ، و١٩ إزالة بمحافظة الدقهلية و١٥ إزالة بمحافظة دمياط، و١٢ إزالة بمحافظة بني سويف، و٢٢ إزالة بمحافظة المنيا، و٤٦ إزالة بمحافظة أسيوط، و٤٣ إزالة بمحافظة سوهاج، و٤٦ إزالة بمحافظة قنا، و١٣ إزالة بمحافظة الأقصر، و٦ إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن ٥٥٥٨٢ حالة تعدٍ.









من جانبه، أفاد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بإزالة ١٧٨٤ مخالفة خلال شهر أغسطس، شملت ٧٣ إزالة بمحافظة القليوبية، و١٠٠ إزالة بمحافظة المنوفية، و٨٦٨ إزالة بمحافظة البحيرة، و١٣٤ إزالة بمحافظة الجيزة، و٥٦ إزالة بمحافظة الدقهلية، و١٤٣ إزالة بمحافظة قنا، و٤٨ إزالة بمحافظة أسيوط، و١١ إزالة بمحافظة سوهاج، و٥٥ إزالة بمحافظة المنيا، و٨٢ إزالة بمحافظة الشرقية، و٣٩ إزالة بمحافظة الفيوم، و١٣٠ إزالات بمحافظة الغربية، و٢٤ إزالة بمحافظة دمياط، و١١ إزالة بمحافظة الإسكندرية، و١٠ إزالات بمحافظة كفر الشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري ١٤٥٥٠٢ إزالة.









في سياق متصل، أفاد المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت 308 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ 12 محافظة.









وقد تضمنت تنفيذ 92 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات "الشرقية 46 إزالة – الدقهلية 30 إزالة – دمياط 6 إزالات - القليوبية 10 إزالات"، إلى جانب تنفيذ 34 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام المنوفية 26 إزالة، وتنفيذ 12 إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة 12 إزالة، كما تم تنفيذ 105 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات "بنى سويف 95 إزالة – الجيزة 10 إزالات"، بالإضافة لتنفيذ 65 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة "أسيوط 36 إزالة – الأقصر 7 إزالات – سوهاج 22 إزالة"، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (77532).









جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.





هذا وتواصل الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ جميع الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



