ظهرت بعد غياب بـ "الفيس شيللد" .. لماذا بدأ ماكرون زيارته الثانية إلى لبنان من منزل فيروز ؟ | صور

لكن اجتماعه الأول لم يكن مع رئيس الوزراء الجديد المعين قبل ساعات ، ولا مع السياسيين المتناحرين في البلاد أو نشطاء المجتمع المدني. عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ، اليوم الاثنين، البلد الذي يمر بأزمة غير مسبوقة، في زيارة تستغرق يومين وجدول زمني مليء بالأحداث والمحادثات السياسية التي تهدف إلى رسم مخرج للبلاد،





وبدلًا من ذلك، اختار ماكرون رؤية المغنية اللبنانية الأولى فيروز ، وهي رمز وطني وأحد الشخصيات النادرة في لبنان المحبوبة والاحترام في جميع أنحاء البلاد.









ويبلغ عمر فيروز، الذي يمكن القول إنها الأكثر شهرة في العالم العربي، 86 عامًا، ونادرًا ما تظهر على الملأ في السنوات الأخيرة، لكن العديد من اللبنانيين لا يزالون يبدأون يومهم بالاستماع إلى أغانيها - عادة بجرعة جيدة من الحنين - ويستمرون في رؤيتها كشخصية موحدة في بلد يعاني من الصراع.





اللقاء مع فيروز هو لفتة شخصية من ماكرون، الذي ندد به منتقدوه من ارتباطه العميق بلبنان باعتباره غزوة استعمارية جديدة في محمية فرنسية سابقة. لكن المدافعين عن ماكرون، بما في ذلك سكان بيروت الغاضبون من قادتهم، وأشادوا به لزيارته أحياء مدمرة في أعقاب انفجار 4 أغسطس الذي مزق عاصمتهم.





وظهرت السيدة فيروز في رداء أسود، كما حرصت على الاستعانة بالقناع الطبي الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



