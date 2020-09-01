زحمة على الدائري وسيولة على كوبري أكتوبر.. شاهد حالة المرور بالقاهرة والجيزة

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية الأولى المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية في شوارع القاهرة.





وقام مينا مكرم، مراسل البرنامج، بجولة تفقدية بالطريق الدائري، الذي يشهد كثافة متوسطة لكبيرة في بعض المناطق.

واستعرضت كاميرا البرنامج الحركة المرورية على الطريق الدائري فوق نهر النيل باتجاه المعادي وامتداد التجمع الخامس، وشهدت تلك المنطقة كثافة كبيرة بسبب الإجراءات التطويرية على الطريق الدائري لتوسعته ورفع كفاءته وإضافة حارات مرورية واستحداثها.





يـأتي ذلك تزامنا مع انتظام الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، في اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية في منطقة المهندسين.