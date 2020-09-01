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فن

موعد على فنجان قهوة.. فيروز تتصدر تريند البحث بعد لقاء الرئيس الفرنسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:56 م
فيروز
فيروز
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قسم الفن
تصدرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز مؤشرات البحث جوجل في مصر وعدد من البلد العربية بعد ظهورها النادر أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.

كان الحساب الرسمي لـ فيروز نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا تظهر كواليس اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.

وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".

والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.
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