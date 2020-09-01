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ديني

حكم من مات دون قضاء الصيام .. علي جمعة يجيب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:54 م
د. علي جمعة
د. علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «توفى أبي عن سن 75 عامًا وفى آخر 10 سنوات ترك الصيام نظرًا لمرضه ولم يخرج كفارة فماذا نفعل ؟»، قائلًا "إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح.

وأوضح أنه يجوز إخراج قيمة الكفارة ودفعها للمسكين، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية.

 حكم قضاء الصوم عن المتوفي 

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟.


وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يموت وعليه صيام فيستحب أن يصوم عنه وليه.


وكشف الدكتور مجدي عاشور أن الولي هو " ابن ابنه اخ اخت صاحب زوج زوجة أو أن يخرج فيديه عن كل يوم على المتوفي".


ولفت إلى أن الشخص الذي يصوم عن المتوفى يحصل على ثواب وأجر عن الله.  

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟.


وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يموت وعليه صيام فيستحب أن يصوم عنه وليه.


وكشف الدكتور مجدي عاشور أن الولي هو " ابن ابنه اخ اخت صاحب زوج زوجة أو أن يخرج فيديه عن كل يوم على المتوفي".


ولفت إلى أن الشخص الذي يصوم عن المتوفى يحصل على ثواب وأجر عن الله.  





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