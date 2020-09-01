حكم من مات دون قضاء الصيام .. علي جمعة يجيب

وأوضح أنه يجوز إخراج قيمة الكفارة ودفعها للمسكين، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية.

حكم قضاء الصوم عن المتوفي

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟.





وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يموت وعليه صيام فيستحب أن يصوم عنه وليه.





وكشف الدكتور مجدي عاشور أن الولي هو " ابن ابنه اخ اخت صاحب زوج زوجة أو أن يخرج فيديه عن كل يوم على المتوفي".





ولفت إلى أن الشخص الذي يصوم عن المتوفى يحصل على ثواب وأجر عن الله.

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " ما حكم قضاء الصيام عن المتوفى؟.





وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يموت وعليه صيام فيستحب أن يصوم عنه وليه.





وكشف الدكتور مجدي عاشور أن الولي هو " ابن ابنه اخ اخت صاحب زوج زوجة أو أن يخرج فيديه عن كل يوم على المتوفي".





ولفت إلى أن الشخص الذي يصوم عن المتوفى يحصل على ثواب وأجر عن الله.







