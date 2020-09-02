حصاد اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية.. 15 ألف طالب يسجلون.. وإقبال كبير على المعامل بعين شمس والقاهرة.. والتزام من الطلاب وأولياء الأمور والكليات بالإجراءات الاحترازية

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2020

إقبال كثيف من الطلاب على معامل تنسيق جامعتي القاهرة وعين شمس

التزام من الطلاب والمشرفين بالجامعات بالإجراءات الاحترازية





أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020 /2021.





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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

ونوه السيد عطا إلى أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وتستقبل معامل التنسيق بالجامعات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اليوم، الثلاثاء، في اليوم الأول للمرحلة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.

وقد شهدت الساعات الأولى من بدء فتح باب المرحلة الثانية للتنسيق إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة بكلية الآداب جامعة عين شمس .

وتستقبل كلية الآداب جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثانية من ٩صباحا حتى ٣عصرا مع وضع إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت معامل تنسيق كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة 2020 للتسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق.





وشدد القائمون على أعمال التنسيق بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة وعدم حضور الطلاب بدون كمامات للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، ويستمر حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، الجاري.