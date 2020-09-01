بعد حبس ابنتها .. 3 أزمات في حياة نهي العمروسي

تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.





وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.





هذه الازمة ليست الاولى في حياة نهى العمروسي حيث دخلت السجن لمدة شهر بتهمة تعاطي المخدرات، وبعد إجراء التحليل جاءت العينات سلبية، وحكم القضاء المصري ببراءتها .





كما خضعت نهى العمروسي لإجراء عملية تجميل فاشلة في عينيها نتيجة لوجود جحوظ في عينها بسبب اصابتها بالغدة الدرقية مما أدي ابتعادها عن الفن تماما.







_وأخيرا تم حبس ابنتها نازلي مصطفي كريم 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت الشهيرة.

